В рязанском райцентре в ДТП погибла 17-летняя девушка

СЕГОДНЯ 11:25 2019-07-22T11:32:09+03:00

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В воскресенье, 21 июля, примерно в половине четвертого утра в райцентре Ермишь произошло смертельное ДТП. На улице Московская 25-летний местный житель не справился с управлением автомобиля Chevrolet Cruze. Иномарка вылетела с дороги и врезалась в дерево. В аварии погибла 17-летняя пассажирка автомобиля.

По факту происшествия проводится проверка.

Всего за минувшие пятницу, субботу, воскресенье в регионе зафиксировано 20 ДТП, в которых один человек погиб и 27 получили травмы. Также отменно 81 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержано 30 (!) нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU