2019-07-26T15:51:58+03:00
Происшествия

В ДТП в Путятинском районе один человек погиб еще шесть пострадали

Daewoo Nexia врезалась в Chevrolet
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В четверг, 25 июля, примерно в три часа дня на 336-м километре федеральной трассы М5 «Урал» на границе Путятинского и Шацкого районов Рязанской области произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, автомобиль Daewoo Nexia, двигавшийся со стороны Рязани, выехал на полосу встречного движения и врезался в Chevrolet. Травмы различной степени тяжести получили все семь человек, находившиеся в двух автомобилях.

По информации издательства «Пресса», один из пострадавших скончался по дороге в больницу. По факту ДТП в настоящее время проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24