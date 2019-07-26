В ДТП в Путятинском районе один человек погиб еще шесть пострадали

СЕГОДНЯ 15:49 2019-07-26T15:51:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 25 июля, примерно в три часа дня на 336-м километре федеральной трассы М5 «Урал» на границе Путятинского и Шацкого районов Рязанской области произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, автомобиль Daewoo Nexia, двигавшийся со стороны Рязани, выехал на полосу встречного движения и врезался в Chevrolet. Травмы различной степени тяжести получили все семь человек, находившиеся в двух автомобилях.

По информации издательства «Пресса», один из пострадавших скончался по дороге в больницу. По факту ДТП в настоящее время проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU