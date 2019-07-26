В ДТП в Путятинском районе один человек погиб еще шесть пострадали
В четверг, 25 июля, примерно в три часа дня на 336-м километре федеральной трассы М5 «Урал» на границе Путятинского и Шацкого районов Рязанской области произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным, автомобиль Daewoo Nexia, двигавшийся со стороны Рязани, выехал на полосу встречного движения и врезался в Chevrolet. Травмы различной степени тяжести получили все семь человек, находившиеся в двух автомобилях.
По информации издательства «Пресса», один из пострадавших скончался по дороге в больницу. По факту ДТП в настоящее время проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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