На федеральные деньги в Рязани построят дорогу и отремонтируют еще ряд участков
В этом году из федерального бюджета региону направят более 500 млн рублей на дорожное хозяйство, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.
Львиная доля этих средств (свыше 480 миллионов) пойдет на Рязань. В облцентре на них построят дорогу от Голенчинского шоссе до улицы Телевизионной и проведут реконструкцию дорог еще на ряде улиц:
– участок от пересечения ул. Черновицкая и ул. Щорса до Ряжского шоссе;
– участок от ул. Качевская до п. Качево и по поселку Качево;
– на Касимовском шоссе;
– ул. Советской Армии;
– ул. Большой;
– ул. Зубковой;
– ул. Забайкальской;
– ул. Промышленной;
– ул. Гоголя;
– ул. Юбилейной;
– на Московском шоссе.
Отреставрируют и мост через реку Лыбедь на улице Ленина.
Оставшиеся 22 миллиона добавят на строительство дороги Шацк-Касимов (на участке обхода Сасова с путепроводом через железную дорогу и мостом).
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Опубликован полный перечень участков, которые отремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году. Это более 140 км дорог и 2,7 миллиарда рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU