На федеральные деньги в Рязани построят дорогу и отремонтируют еще ряд участков

СЕГОДНЯ 15:32 2019-07-26T15:38:51+03:00

Сейчас вопрос в том когда такой объем работ выполнят: на носу август, а еще конкурсы надо провести.

Судя по списку, особенно повезло Песочне. Но не только ей

Изменить размер текста: A A

В этом году из федерального бюджета региону направят более 500 млн рублей на дорожное хозяйство, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Львиная доля этих средств (свыше 480 миллионов) пойдет на Рязань. В облцентре на них построят дорогу от Голенчинского шоссе до улицы Телевизионной и проведут реконструкцию дорог еще на ряде улиц:

– участок от пересечения ул. Черновицкая и ул. Щорса до Ряжского шоссе;

– участок от ул. Качевская до п. Качево и по поселку Качево;

– на Касимовском шоссе;

– ул. Советской Армии;

– ул. Большой;

– ул. Зубковой;

– ул. Забайкальской;

– ул. Промышленной;

– ул. Гоголя;

– ул. Юбилейной;

– на Московском шоссе.

Отреставрируют и мост через реку Лыбедь на улице Ленина.

Оставшиеся 22 миллиона добавят на строительство дороги Шацк-Касимов (на участке обхода Сасова с путепроводом через железную дорогу и мостом).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Опубликован полный перечень участков, которые отремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году. Это более 140 км дорог и 2,7 миллиарда рублей.

Рязанский суд отпустил директора фирмы, ремонтировавшей Солотчинский мост

ИСТОЧНИК KP.RU