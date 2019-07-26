Стало известно, сколько в Рязани зарабатывают переводчики

СЕГОДНЯ 10:14 2019-07-26T10:14:20+03:00

Зарплата у переводчиков в Рязани выше, чем у соседних регионов. Москву, конечно, не считаем. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Сервис по поиску работы Superjob проанализировал зарплаты переводчиков в 70 крупнейших городах России, в том числе в нашем городе. Согласно полученным данным, среднемесячная зарплата переводчика в Рязани составляет 44 тысячи рублей. Это на 6 тысяч больше, чем в прошлом году. Их коллеги в Москве могут рассчитывать на 75 тысяч рублей в месяц.

Для примера, в соседних городах врачи данной специализации получают следующие зарплаты:

- Владимир – 41 тысяча рублей;

- Тула – 44 тысяч рублей;

- Липецк и Тамбов – 38 тысяч рублей;

- Санкт-Петербург – 62 тысячи рублей в месяц.

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ИСТОЧНИК KP.RU