Стало известно, сколько в Рязани зарабатывают переводчики
Сервис по поиску работы Superjob проанализировал зарплаты переводчиков в 70 крупнейших городах России, в том числе в нашем городе. Согласно полученным данным, среднемесячная зарплата переводчика в Рязани составляет 44 тысячи рублей. Это на 6 тысяч больше, чем в прошлом году. Их коллеги в Москве могут рассчитывать на 75 тысяч рублей в месяц.
Для примера, в соседних городах врачи данной специализации получают следующие зарплаты:
- Владимир – 41 тысяча рублей;
- Тула – 44 тысяч рублей;
- Липецк и Тамбов – 38 тысяч рублей;
- Санкт-Петербург – 62 тысячи рублей в месяц.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
У рязанских чиновников осенью вновь может подняться зарплата
Проект постановления об индексации заработной платы уже опубликован на сайте областного правительства (подробнее).
Зарплату рязанских чиновников увеличат еще на 4,3%
Но называется это не рост, а индексация (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU