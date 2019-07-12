У рязанских чиновников осенью вновь может подняться зарплата
С 1 октября у рязанских чиновников может повыситься заработная плата. Соответствующий проект постановления с длинным названием «Об индексации окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих государственные должности Рязанской области, и лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Рязанской области» размещен на сайте регионального правительства.
Если постановление за подписью губернатора Николая Любимова будет утверждено, то с 1 октября 2019 года зарплаты чиновников проиндексируются в 1,043 раза.
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ИСТОЧНИК KP.RU