У рязанских чиновников осенью вновь может подняться зарплата

12 Июль 22:45 2019-07-12T22:45:39+03:00

Зарплаты чиновников вырастут уже с 1 октября этого года. Фото: Евгения ГУСЕВА

Проект постановления об индексации заработной платы уже опубликован на сайте областного правительства

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С 1 октября у рязанских чиновников может повыситься заработная плата. Соответствующий проект постановления с длинным названием «Об индексации окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих государственные должности Рязанской области, и лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Рязанской области» размещен на сайте регионального правительства.

Если постановление за подписью губернатора Николая Любимова будет утверждено, то с 1 октября 2019 года зарплаты чиновников проиндексируются в 1,043 раза.

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ИСТОЧНИК KP.RU