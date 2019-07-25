Зарплату рязанских чиновников увеличат еще на 4.3%
На официальном сайте правительства Рязанской области опубликовано постановление губернатора об индексации месячных окладов региональных госслужащих.
Согласно документу, зарплаты чиновников увеличат на 4.3%. Такую прибавку они увидят уже в зарплате за октябрь этого года.
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ИСТОЧНИК KP.RU