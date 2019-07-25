Зарплату рязанских чиновников увеличат еще на 4.3%

СЕГОДНЯ 14:24 2019-07-25T14:25:38+03:00

Но называется это не рост, а индексация

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На официальном сайте правительства Рязанской области опубликовано постановление губернатора об индексации месячных окладов региональных госслужащих.

Согласно документу, зарплаты чиновников увеличат на 4.3%. Такую прибавку они увидят уже в зарплате за октябрь этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU