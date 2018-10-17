Занимательная арифметика: вместо роста своих окладов рязанские власти увеличивают их количество

СЕГОДНЯ 16:47 2018-10-17T17:21:49+03:00

Зарплаты обитателей высоких кабинетов скоро станут больше не на тысячи, а на десятки тысяч рублей

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На сайте правительства Рязанской области опубликован проект постановления, которым утверждаются новые зарплаты высокопоставленных сотрудников кабмина и депутатов облдумы.

Расчеты доходов в высших эшелонах рязанской власти таковы: чиновникам и депутатам назначены небольшие оклады, однако при начислении месячного поощрения, в зависимости от занимаемой должности, оклад умножается на число N. Чем значительнее должность, тем, соответственно, больше заветное N.

Так, согласно ныне действующему постановлению, у губернатора этот коэффициент равен 10, при окладе почти в 15 тысяч. У вице-губернатора оклад около 12 тысяч умножается на 8,5, у министров при окладе в 10 тысяч рублей N=7.

Для депутатов областной Думы коэффициенты, равно как и оклады, сравнимы со значениями для высокопоставленных чиновников облправительства. Тот же порядок сумм у сотрудников контрольно-счетной палаты, облизбиркома, уполномоченных по правам ребенка, человека и защите прав предпринимателей.

У «рядовых» руководителей облправительства дым пожиже, и труба пониже: коэффициент 4 - 6,5. Простым специалистам кабмина коэффициент положен и вовсе от 1 до 4.

Новое же постановление заветные N заметно повышает: минимум по-прежнему у специалистов, но теперь он от 3,4 и больше; министрам, к примеру, коэффициент подняли с 7 до 10,5.

Самые высокие коэффициенты, разумеется, у главы региона и вице-губернатора – 15,5 и 12,5 соответственно.

Про увеличение размеров окладов в документе нет ни слова. Да оно при таких расчетах и не нужно.

Документ, напомним, пока не утвержден.