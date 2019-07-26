В Рязанской области выпустили утят кряквы для будущей охоты на них

СЕГОДНЯ 08:06 2019-07-26T08:11:25+03:00

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На территории Мокшинского государственного природного заказника Ермишинского района выпустили 200 особей диких утят кряквы, сообщает пресс-служба регионального минприроды.

«Выпуск утят в естественную природную среду поможет сохранить общее биоразнообразие Рязанской области и воспроизвести ценный объект охоты», - говорится в сообщении.

Отмечается, что выпуск кряквы стал возможен после заключения соглашения между одним из предпринимателей и министерством природопользования.

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ИСТОЧНИК KP.RU