В Рязанской области выпустили утят кряквы для будущей охоты на них
На территории Мокшинского государственного природного заказника Ермишинского района выпустили 200 особей диких утят кряквы, сообщает пресс-служба регионального минприроды.
«Выпуск утят в естественную природную среду поможет сохранить общее биоразнообразие Рязанской области и воспроизвести ценный объект охоты», - говорится в сообщении.
Отмечается, что выпуск кряквы стал возможен после заключения соглашения между одним из предпринимателей и министерством природопользования.
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ИСТОЧНИК KP.RU