Биолог объяснил, почему в Рязани зимует так много уток

СЕГОДНЯ 17:06 2019-01-22T18:00:09+03:00

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Рязанцы обратили внимание, что на некоторых водоемах областного центра на зимовку стали оставаться утки. В городе в это время года пернатых можно встретить на пруду в Дашково-Песочне, реке Лыбеди (рядом с Автотранспортным техникумом имени Живаго) и в Центральном парке культуры и отдыха.

Кандидат биологических наук, доцент Антон Барановский рассказал, что для зимовки водоплавающие птицы выбирают любой незамерзающий водоем:

- Лучше, чтобы он был в людном месте, тогда туда станет стекаться местное население, чтобы понаблюдать за утками и покормить их. Птицы о таких водоемах давно уже знают, некоторые постоянно там живут, другие переселяются с одного на другой. Обычно зимуют у нас кряквы. Они, в отличие от других уток, зимовали на естественных незамерзающих участках водоемов еще с давних времен, в Рязани - с конца 1960-х годов.

По подсчетам ученого, городская популяция крякв неуклонно растет. Если в 2007-2008 годах она составляла около 300 особей, то сейчас уже перевалила за тысячу.

Зимующие утки на реке Лыбедь.Фото: Константин МОГИЛИН