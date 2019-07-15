2019-07-15T20:36:01+03:00
Дом. Семья

Рязанских черепах не признает официальная наука, но это не мешает им жить

В микрорайоне Песочня в пруду уже несколько лет размножаются панцирные рептилии
Антон БАРАНОВСКИЙ
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Пруд у Городской больницы №11. Лето 2017 года. Фото: Антон БАРАНОВСКИЙ.Пруд у Городской больницы №11. Лето 2017 года. Фото: Антон БАРАНОВСКИЙ.
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Болотная черепаха широко распространена во многих областях Центральной России, в том числе тех, которые граничат с Рязанским регионом с юга, юго-запада и юго-востока.

Еще недавно считалось, что эти панцирные рептилии на рязанских просторах отсутствуют, по крайней мере, с XIX века. Однако, в настоящее время мы с уверенностью можем утверждать обратное. Эти животные живут не только в удаленных от города водоемах, но встречаются и в самом областном центре.

Наиболее известной черепаховой точкой на карте Рязани является каскад прудов в микрорайоне Песочня, неподалеку от Городской больницы №11.

Верхний пруд у городской больницы №11. На заднем плане виден корпус медучреждения.

Верхний пруд у городской больницы №11. На заднем плане виден корпус медучреждения.

ДРУГ ПОЙМАЛ ЧЕРЕПАХУ

- Знаете, что здесь живут черепахи? - интересуемся у проходящих мимо совсем еще молодых парня и девушки.

- Здесь? Черепахи? - сначала немного растерялись молодые люди. - А, хотя да… Мне друг рассказывал, что на нижнем пруду ловил черепаху.

В тот день ни один проходивший мимо нас человек не удивился такому соседству - жители Песочни твердо знают, что рядом с ними живут панцирные рептилии.

- Они любят на баллоны (автомобильные покрышки - Ред.) выползать и греться, - добавляют местные.

Вместе с тем, по официальным данным, болотная черепаха в Рязанской области отсутствует. В частности, еще на рубеже 1990-х - 2000-х годов преподаватели кафедры зоологии РГУ утверждали, что они лично болотных черепах в водоемах области не встречали, а свидетельствам очевидцев из числа местных жителей доверять нельзя, поскольку, не будучи специалистами, они не в состоянии различать между собой многие виды животных.

Тем не менее, сообщения о находках болотных черепах поступали в тот период, как и позднее, из всех районов Рязанской области, где имеются более-менее крупные водоемы. Причем, многие из этих свидетельств исходили уже тогда от пожилых людей и относились к дням их молодости. Если часть современных находок может быть связана с выпущенными в природу питомцами, то в середине прошлого века такой путь появления болотных черепах в области, причем не только в областном центре, но и в малонаселенных местах, крайне маловероятен. Поэтому можно сделать вывод, что эти животные никуда из нашего региона после XIX столетия не исчезали, а просто затаились от глаз официальной науки.

ПОКУПАЛИ МАЛЕНЬКУЮ, А ВЫРОСЛА ЗДОРОВЕННАЯ

Возвращаясь к теме прудов в Песочне, отметим, что наиболее густонаселен рептилиями самый верхний пруд (ближайший к улице Зубковой - Ред.). Здесь одновременно жители города могли наблюдать до пяти (!) «плескающихся» в воде черепах. Происхождение этих животных неизвестно. Они могут быть частью естественной популяции или выпущенными домашними питомцами. Зимовка болотной черепахи в климатических условиях города Рязани не представляет сложностей, поскольку вид может успешно зимовать и в более суровом климате.

Лето 2017 года. Фото: Антон БАРАНОВСКИЙ.

Лето 2017 года. Фото: Антон БАРАНОВСКИЙ.

На покрышки животные выбираются, чтобы действительно погреться, повысить температуру своего тела и улучшить пищеварительные процессы. Напомним, что они являются холоднокровными и не могут самостоятельно поддерживать постоянную температуру тела.

Этот вид рептилий отмечается на пруду уже далеко не первое лето.

Что касается второго вида черепах, встреченных на водоеме - красноухой, то он является тропическим видом.

Исходный ареал обитания этой черепахи охватывает юг США, Мексику и часть Южной Америки. Впоследствии вид был расселен человеком по многим регионам с тропическим и субтропическим климатом. Поскольку климат Рязанской области для красноухой черепахи не подходит, все встреченные у нас особи являются бывшими домашними питомцами. Красноухая черепаха - самый популярный вид для содержания в аквариумах.

Продают обычно совсем маленьких черепашек, которые потом неожиданно для хозяев вырастают (размер панциря взрослой особи может достигать 30 см) и становятся слишком большими для аквариума. Поэтому некоторых черепах горе-зоолюбители выпускают в городские водоемы. Летом животные находят для себя вполне подходящие условия, а зиму, по-видимому, не переживают. Хотя нельзя в принципе исключать возможность успешной зимовки отдельных экземпляров в некоторых городских водоемах, куда попадают стоки теплой воды. Возможно, со временем и красноухие черепахи станут неотъемлемой частью рязанской фауны.

Жизнь всегда находит выход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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