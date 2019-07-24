2019-07-24T17:44:10+03:00
Общество

У перевозчика маршрута №91 Рязани суд отозвал свидетельство

После этого городские власти приняли необычное для себя решение: увеличили число машин муниципального транспорта
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Фото: Пресс-служба администрации Рязани.Фото: Пресс-служба администрации Рязани.
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С 22 июля в Рязани увеличили число автобусов на маршруте №20. Он, напомним, соединяет микрорайон №1 с поселком Мехзавода. Вместо 6 машин здесь теперь курсирует 8, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

С 15 августа «Автоколонна №1310» выпустит на эту линию 10 автобусов большой вместимости, а с 1 сентября, когда пассажиропоток пойдет вверх – уже 12 машин.

– Интервал движения сократится с 20-25 минут до 10 минут, – говорится в сообщении горадминистрации.

Столь неожиданное при банкротящейся автоколонне решение приняли после ухода с линии частного перевозчика – Арбитражный суд отозвал свидетельство у компании, обслуживающей маршрут №91.

Он соединял микрорайон №1 с улицей Новаторов. Об увеличении машин муниципального транспорта в сторону Новаторов, то есть Московского района, пока не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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