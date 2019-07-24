Во время селфи на крыше вагона 15-летняя рязанка получила ожоги

СЕГОДНЯ 14:17 2019-07-24T14:23:32+03:00

Рязанка взобралась на крышу вагона ради одной фотографии и получила сильнейший ожог. Фото: Олег ЗОЛОТО

В настоящее время девушка находится в реанимации. У нее 45% ожогов тела

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Днем 23 июля в Рязани 15-летнюю школьницу ударило током во время селфи на крыше вагона. В результате происшествия подросток получила 45% ожогов тела, 10% ожогов – глубокие.

По информации пресс-службы здравоохранения Рязанской области, в настоящее время пострадавшая находится в реанимации детской ОКБ.

«Несовершеннолетняя находится в сознании, врачи вывели ее из состояния шока. Девушка уже разговаривает и отвечает на вопросы. Угрозы ее жизни нет», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU