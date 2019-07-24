Во время селфи на крыше вагона 15-летняя рязанка получила ожоги
Днем 23 июля в Рязани 15-летнюю школьницу ударило током во время селфи на крыше вагона. В результате происшествия подросток получила 45% ожогов тела, 10% ожогов – глубокие.
По информации пресс-службы здравоохранения Рязанской области, в настоящее время пострадавшая находится в реанимации детской ОКБ.
«Несовершеннолетняя находится в сознании, врачи вывели ее из состояния шока. Девушка уже разговаривает и отвечает на вопросы. Угрозы ее жизни нет», - говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU