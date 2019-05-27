Рязанский мальчик, получивший 80% ожогов тела от удара током на крыше вагона, скончался
За жизнь ребенка боролись лучшие российские врачи
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Ранее «Комсомольская правда» рассказывала о трагическом инциденте на станции Дягилево, произошедшем 23 апреля 2019 года. 11-летний мальчик залез на вагон и, по всей видимости, случайно коснулся контактной сети. Ребенок получил тяжелейшие травмы. Медики диагностировали ожог 80 процентов тела, а также закрытую черепно-мозговую травму, полученную при падении. Мальчик находился в коме.
Для лечения ребенок был переведен в ведущий ожоговый центр страны, но, к сожалению, врачи оказались бессильны. В мае мальчик скончался.
ИСТОЧНИК KP.RU
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