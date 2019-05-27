2019-05-27T11:22:36+03:00
Происшествия

Рязанский мальчик, получивший 80% ожогов тела от удара током на крыше вагона, скончался

За жизнь ребенка боролись лучшие российские врачи
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала о трагическом инциденте на станции Дягилево, произошедшем 23 апреля 2019 года. 11-летний мальчик залез на вагон и, по всей видимости, случайно коснулся контактной сети. Ребенок получил тяжелейшие травмы. Медики диагностировали ожог 80 процентов тела, а также закрытую черепно-мозговую травму, полученную при падении. Мальчик находился в коме.

Для лечения ребенок был переведен в ведущий ожоговый центр страны, но, к сожалению, врачи оказались бессильны. В мае мальчик скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» предлагает рязанцам бесплатные звонки с таксофонов универсальной услуги связи
Рязанец решил поговорить с полицией и... был осужден за пьяную езду
Рязанцы пытаются устранить последствия капитального ремонта дома
В Рязанской области началась Неделя бережливого и эффективного управления
Рязанец, придя к матери, пытался задушить сестру и угрожал «всех прирезать»
В Рязанской области по вине нетрезвого водителя погибла 16-летняя девушка
Рязанская область оказалась в пятом десятке рейтинга социальности бюджетов
Рязанец через суд взыскал со страховщиков недоплаченные деньги
В рязанском селе при странных обстоятельствах погиб мотоциклист
Из-за ремонта путей в Рязани отменили несколько электричек
В рязанском Окском заповеднике родился первый в 2019 году зубренок
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного этапа ЕГЭ