Рязанский мальчик, получивший 80% ожогов тела от удара током на крыше вагона, скончался

СЕГОДНЯ 11:22 2019-05-27T11:22:36+03:00

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Ранее «Комсомольская правда» рассказывала о трагическом инциденте на станции Дягилево, произошедшем 23 апреля 2019 года. 11-летний мальчик залез на вагон и, по всей видимости, случайно коснулся контактной сети. Ребенок получил тяжелейшие травмы. Медики диагностировали ожог 80 процентов тела, а также закрытую черепно-мозговую травму, полученную при падении. Мальчик находился в коме.

Для лечения ребенок был переведен в ведущий ожоговый центр страны, но, к сожалению, врачи оказались бессильны. В мае мальчик скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU