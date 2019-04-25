2019-04-25T14:10:25+03:00
Происшествия

В Рязани ребенок получил 80% ожогов от удара током на крыше вагона

Мальчика госпитализировали. В настоящее время он находится в коме
Александр ЕФАНОВ
Поделиться:
Очевидцы видели, как ребенок упал с крыши и загорелся.Очевидцы видели, как ребенок упал с крыши и загорелся.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Днем 23 апреля на станции Дягилево 11-летний ребенок получил сильнейшие ожоги. Об этом «Комсомолке» сообщили в Рязанском линейном отделе на транспорте МВД России.

По предварительным данным, мальчик залез на крышу вагона-цистерны, и, по всей видимости, коснулся контактной сети. Хотя, как отмечают специалисты, смертельный разряд можно получить, и не касаясь проводов — от электрической дуги.

— Пока неизвестно, с какой целью ребенок забрался на вагон, так как он в очень тяжелом состоянии, — рассказывает начальник ОПДН Рязанского линейного отдела МВД России майор Кира Першукова. — По состоянию на утро 25 апреля мальчик находится в коме. У него 80% ожогов, закрытая черепно-мозговая травма. Скорую и полицию вызвал очевидец, который проезжал мимо на машине. Он увидел, как с крыши падает и загорается человек. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Как удалось узнать «Комсомолке», ребенок проживал вместе с бабушкой. По ее словам, он никогда не гулял на железной дороге, и в момент происшествия должен был находиться во дворе.

— По опыту могу сказать, что на данном участке дети переходят железную дорогу, чтобы сократить путь: под составами, через крыши вагонов и так далее, — продолжает Кира Першукова. — Мы регулярно проводим рейды, ведем профилактические беседы, объясняем подросткам, что прогулки на железной дороге — это очень опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд арестовал экс-полицейского, подозреваемого в избиении парня в рязанском клубе
«Мармакс» рассказал об окружении комплекса бизнес-класса «Достояние на Чапаева»
Руководитель рязанской ГИБДД сменил работу
Юлия Рокотянская: Наша главная задача - работать на повышение уровня жизни рязанцев
В Рязани больше 20 гектаров вдоль Московского шоссе признали лесом
Рязанцы сами выберут название команды в НМХЛ
Подозреваемый в избиении парня в рязанском клубе имел отношение к полиции
В целом ряде МКД в пригороде Рязани нет воды несколько дней
На площади Победы в Рязани заработала Пасхальная ярмарка
ХК «Рязань» установил рекорд ВХЛ
На улице Зубковой в Рязани произошло ограбление
С конца апреля и до 11 мая рязанские МФЦ поменяют график работы
На одной из улиц Рязани на три недели перекроют движение
Рязанский хор выступит в филармонии с программой «Песни о весне и Победе»
У футбольного клуба «Рязань» появился новый сайт