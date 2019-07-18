В Рязани умер электромонтажник, получивший сильнейшие ожоги

СЕГОДНЯ 19:45 2019-07-18T19:48:18+03:00

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Рязанские следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей»), сообщает пресс-служба регионального СК

По данным следствия, утром 23 мая 2019 года около одного из домов по улице Строителей сотрудники коммерческой организации меняли силовой электрический кабель, который находился под напряжением. Во время работ от воздействия электрической дуги произошло возгорание, в результате которого электромонтажник получил ожоги. Несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, 41-летний мужчина скончался в больнице.

В настоящее время следователи Железнодорожного МСО Рязани устанавливают все обстоятельства случившегося и выявляют всех виновных лиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU