Главным ветеринаром Рязанской области стала Людмила Гаврикова
Ранее депутат Шиловской районной Думы возглавляла местную ветеринарную станцию
Фото: личная страница Людмилы Гавриковой в социальных сетях.
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Начальником главного управления ветеринарии Рязанской области назначена Людмила Гаврикова. Об этом сообщается на сайте ведомства. Ранее она возглавляла Шиловскую районную ветеринарную станцию.
Кроме того, Людмила Гаврикова является депутатом районной Думы от партии «Единая Россия».
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ИСТОЧНИК KP.RU