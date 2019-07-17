Прокуратура Рязанской области ищет специалиста

СЕГОДНЯ 10:35 2019-07-17T10:35:20+03:00

В ближайшее время прокуратура Сараевского района получит главного специалиста. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В надзорном ведомстве пройдет конкурс на замещение вакантной должности

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Прокуратура Рязанской области проводит конкурс на замещение вакантной должности главного специалиста, сообщает пресс-служба ведомства. Уже 22 июля в прокуратуре Рязанской области состоится конкурс на должность федеральной государственной гражданской службы – главный специалист прокуратуры Сараевского района.

Известны и первые кандидаты, которых допустили до участия:

- Сверчкова О.А.;

- Зыбина Ю.А.

Начало конкурса в 15:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU