Прокуратура Рязанской области ищет специалиста
Прокуратура Рязанской области проводит конкурс на замещение вакантной должности главного специалиста, сообщает пресс-служба ведомства. Уже 22 июля в прокуратуре Рязанской области состоится конкурс на должность федеральной государственной гражданской службы – главный специалист прокуратуры Сараевского района.
Известны и первые кандидаты, которых допустили до участия:
- Сверчкова О.А.;
- Зыбина Ю.А.
Начало конкурса в 15:00.
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