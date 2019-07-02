2019-07-02T08:53:55+03:00
Экономика

Рязанскому сельскому хозяйству требуются еще полтысячи работников

208 вакансий, по заверению чиновников, обеспечены жильем
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Минсельхоз Рязанской области обновил базу вакансий в агропромышленном комплексе. По состоянию на 1 июля предприятиям этой сферы не хватает 550 работников. При этом 208 вакантных мест обеспечены жильем.

Большая часть предлагаемых вариантов трудоустройства, что неудивительно, приходится на рабочие профессии. Требуются, к примеру, 112 механизаторов, 68 животноводов, 58 мастеров машинного доения.

Специалисты, в том числе со средним специальным образованием, нужны в инженерной, ветеринарной, зоотехнической и агрономической службах. Также существует определенная потребность в новых сотрудниках у экономических и кадровых служб. Ряд предприятий ищет технологов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Заборья в борьбе за лес все-таки дошли до облправительства
Водка как катализатор: пьяный рязанец снова угрожал сестре ножом
В рязанских почтовых отделениях стартовала досрочная подписка на I полугодие 2020 года
Отдыхающие рязанцы оставили на берегу озера Святое 10 кубометров мусора
Стакан водки для рязанца превратился в уголовную статью
Двоих рязанцев осудили за убийство в гараже
СКР проводит проверку по факту смерти в рязанской колонии заключенного
В рязанском лесу пропала пенсионерка
Рязанца, угрожавшего самосожжением у здания Минстроя, признали психически больным
В Рязани на улице Октябрьской дома остались с крышей из полиэтилена
На рязанской дороге опрокинулся УАЗ-«Патриот»
Прокуратура нашла в рязанской глубинке опасные скотомогильники
В рязанском райцентре уснувшая за рулем женщина спровоцировала серьезное ДТП
В Рязани с крыши дома сорвался мужчина
«Ростелеком» выступил партнером «Большого выпускного 2019» в Рязани
В Рязанскую область возвращается тепло
Рязанские врачи все чаще выявляют у детей метаболический синдром
В Московском районе Рязани перенесли один из пунктов КВЦ
Выборы ректора РГРТУ назначены на 4 июля
Участок дороги в центре Рязани перекрыли на месяц
В Рязани в обрушении потолка при капремонте прокуратура обвинила УК
В ДТП в Шиловском районе пострадали шесть человек, в том числе дети
В рязанской глубинке вылетевшую с дороги «семерку» смяло, как консервную банку
На Первомайском проспекте в Рязани автомобиль сбил женщину
В рязанском Канищеве ночью избили мужчину
В Рязани завершилась акция «Проезд дешевле с картой Visa»
В Рязани напротив гимназии №5 вырубили деревья
«Уволенный» судом Пашкевич у администрации Рязани еще значится руководителем