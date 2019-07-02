Рязанскому сельскому хозяйству требуются еще полтысячи работников

СЕГОДНЯ 08:53 2019-07-02T08:53:55+03:00

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Минсельхоз Рязанской области обновил базу вакансий в агропромышленном комплексе. По состоянию на 1 июля предприятиям этой сферы не хватает 550 работников. При этом 208 вакантных мест обеспечены жильем.

Большая часть предлагаемых вариантов трудоустройства, что неудивительно, приходится на рабочие профессии. Требуются, к примеру, 112 механизаторов, 68 животноводов, 58 мастеров машинного доения.

Специалисты, в том числе со средним специальным образованием, нужны в инженерной, ветеринарной, зоотехнической и агрономической службах. Также существует определенная потребность в новых сотрудниках у экономических и кадровых служб. Ряд предприятий ищет технологов.

ИСТОЧНИК KP.RU