В Рязани открыта вакансия менеджера стада – и это не пастух
Портал superjob.ru опубликовал информацию о новой вакансии, появившейся на одном из сельхозпредприятий Пронского района. Животноводческой ферме в селе Октябрьское требуется менеджер по стаду. Причем зарплату такому специалисту обещают приличную – 69 тысяч рублей.
В обязанностях этого сотрудника – полный контроль над подчиненными:
– обеспечения выполнения ими плановых заданий
– проверка объема, качества и своевременности работ
– контроль качества молока, соблюдения технологического процесса
– контроль над зоогигиеническими и ветеринарными правилами содержания животных.
Помимо этого менеджер стада должен осваивать и внедрять новые алгоритмы работы и организации труда сотрудников фермы, вести инвентаризацию ТМЦ, разрабатывать пути рационального снижения затрат.
Образование – только высшее. Знание правил содержания и кормления животных, разумеется, обязательно. Кстати, иногороднему соискателю сельхопредприятие обещает компенсировать траты на жилье.
ИСТОЧНИК KP.RU