В Рязани открыта вакансия менеджера стада – и это не пастух

СЕГОДНЯ 15:28 2019-03-21T15:28:11+03:00

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Портал superjob.ru опубликовал информацию о новой вакансии, появившейся на одном из сельхозпредприятий Пронского района. Животноводческой ферме в селе Октябрьское требуется менеджер по стаду. Причем зарплату такому специалисту обещают приличную – 69 тысяч рублей.

В обязанностях этого сотрудника – полный контроль над подчиненными:

– обеспечения выполнения ими плановых заданий

– проверка объема, качества и своевременности работ

– контроль качества молока, соблюдения технологического процесса

– контроль над зоогигиеническими и ветеринарными правилами содержания животных.

Помимо этого менеджер стада должен осваивать и внедрять новые алгоритмы работы и организации труда сотрудников фермы, вести инвентаризацию ТМЦ, разрабатывать пути рационального снижения затрат.

Образование – только высшее. Знание правил содержания и кормления животных, разумеется, обязательно. Кстати, иногороднему соискателю сельхопредприятие обещает компенсировать траты на жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU