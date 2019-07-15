Новым зампредом правительства Рязанской области стала Светлана Горячкина
15 июля Светлана Горячкина назначена заместителем председателя правительства Рязанской области. Об этом сообщается на сайте исполнительного органа.
Напомним, должность зампреда оставалась вакантной после увольнения Ларисы Крохалевой. Чиновница была отправлена в отставку 5 июня этого года.
Что касается Горячкиной, то в последние годы она возглавляла министерство промышленности и экономического развития Рязанской области.
СПРАВКА «КП»
Горячкина Светлана Владимировна родилась в 1978 году в Пронске.
С 2000 года работала в администрации Пронского района на различных должностях экономического отдела.
В 2006 году назначена заместителем главы администрации Пронского района по экономике и финансам.
В августе 2008 года назначена заместителем главы администрации Рязани (по экономике и финансам).
В 2014 году назначена министром экономического развития и торговли Рязанской области.
В 2017 году назначена министром промышленности и экономического развития Рязанской области.
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