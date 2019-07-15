Новым зампредом правительства Рязанской области стала Светлана Горячкина

СЕГОДНЯ 15:56 2019-07-15T16:02:33+03:00

Должность больше месяца оставалась вакантной после увольнения Ларисы Крохалевой

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15 июля Светлана Горячкина назначена заместителем председателя правительства Рязанской области. Об этом сообщается на сайте исполнительного органа.

Напомним, должность зампреда оставалась вакантной после увольнения Ларисы Крохалевой. Чиновница была отправлена в отставку 5 июня этого года.

Что касается Горячкиной, то в последние годы она возглавляла министерство промышленности и экономического развития Рязанской области.

СПРАВКА «КП»

Горячкина Светлана Владимировна родилась в 1978 году в Пронске.

С 2000 года работала в администрации Пронского района на различных должностях экономического отдела.

В 2006 году назначена заместителем главы администрации Пронского района по экономике и финансам.

В августе 2008 года назначена заместителем главы администрации Рязани (по экономике и финансам).

В 2014 году назначена министром экономического развития и торговли Рязанской области.

В 2017 году назначена министром промышленности и экономического развития Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU