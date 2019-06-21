2019-06-21T17:23:40+03:00
Общество

Бывший замгубернатора Крохалева трудоустроилась директором рязанской библиотеки

Кресло руководителя учреждения культуры экс-чиновница заняла 17 июня
Константин МОГИЛИН
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Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.
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Бывший зампред правительства Рязанской области Лариса Крохалева, курировавшая социальный сектор, трудоустроилась директором Центральной городской библиотеки имени С. А. Есенина.

Как рассказала корреспонденту «Комсомолки» сама Лариса Анатольевна, она занимает эту должность с понедельника 17 июня:

- Мне бы очень хотелось, чтобы библиотеки региона развивались и попали в национальный проект «Культура». Это позволит сделать наши библиотеки более современными и востребованными. Кроме того, всегда интересно попробовать себя в новом деле.

Напомним, Лариса Крохалева проработала в правительстве Рязанской области чуть менее двух лет и была отправлена в отставку 5 июня этого года. До этого Лариса Анатольевна занимала различные должности в администрации областного центра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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