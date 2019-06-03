2019-06-03T20:44:32+03:00
Политика

Владимир Грачев покинул должность председателя рязанского облизбиркома

На посту руководителя чиновник проработал чуть больше трех лет
Яков РЫКОВ
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3 июня в облизбиркоме состоялось заседание комиссии, где основной темой в повестке дня значился вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя Избирательной комиссии Рязанской области Владимира Грачева. По результатам работы комиссии Грачев покинул должность.

Напомним, 14 апреля 2016 года на заседании рязанского избиркома на пост председателя комиссии избран Владимир Грачев. Его кандидатуру выдвинул представитель ЦИК Владимир Левичев. По словам последнего, «новый глава прошел собеседования в Центральной избирательной комиссии».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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