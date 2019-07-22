2019-07-22T10:14:01+03:00
Происшествия

На пожаре в бане в Ряжском районе погиб 56-летний рязанец

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения трупа
Поделиться:
Следственный комитет установит все обстоятельства гибели на пожаре 56-летнего мужчины.Следственный комитет установит все обстоятельства гибели на пожаре 56-летнего мужчины.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Рано утром 22 июля в МЧС поступила информация о пожаре в Ряжске, сообщает пресс-служба ведомства. В результате возгорания повреждены стены и потолок бани из пеноблоков, погиб один человек.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возникновения пожара и причиненный ущерб. Кроме того, по факту обнаружения трупа Скопинским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Спасая имущество на пожаре в дачном поселке, обгорел 81-летний пенсионер

Огонь в Рязанском районе уничтожил дом, гараж и легковой автомобиль (подробнее).

Рязанским погорельцам-многодетной семье областное правительство вручило газовую плиту

Пожар весной этого года уничтожил все имущество семьи Корецких (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В реке Пра в Спасском районе обнаружили труп мужчины
Уходя от столкновения, на рязанской дороге перевернулся автомобиль
В рязанском райцентре в ДТП погибла 17-летняя девушка
Появилось фото с места гибели на пожаре в Ряжске 56-летнего рязанца
В Скопинском районе сотрудник ГИБДД отказался от взятки в 5 тысяч рублей
Рязанца оштрафовали на 100 тысяч рублей за отстрел косули
В Рязанском районе разыскивают исчезнувшую 80-летнюю пенсионерку
В Рязанской области продолжится потепление
В Рязанской области откроется еще 8 кабинетов паллиативной помощи
В Рязани мама шестерых детей готовится к рождению еще двух
В Рязани нашли сразу двух пропавших – мужчину и мальчика
Тренажеры вместо свалки: рязанцы добились тотального благоустройства замусоренного участка
Улицу Грибоедова снова перекрыли – на этот раз со стороны мясокомбината
Перевернувшаяся в Рязани автоцистерна с битумом усложнила жизнь автомобилистам
В Рязани решили благоустроить сквер у бывшего кинотеатром «Октябрь»
На центральных улицах Рязани идет замена бордюров
На выезде из Рязани перевернулась автоцистерна с битумом
Рязанская экспедиция достигла берегов Аляски и начала там работу
На рязанской земле проведен очередной фестиваль «Малина»
В Рязанской области еще больше сократилась рождаемость