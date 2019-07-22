На пожаре в бане в Ряжском районе погиб 56-летний рязанец

СЕГОДНЯ 10:14 2019-07-22T10:14:01+03:00

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Рано утром 22 июля в МЧС поступила информация о пожаре в Ряжске, сообщает пресс-служба ведомства. В результате возгорания повреждены стены и потолок бани из пеноблоков, погиб один человек.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возникновения пожара и причиненный ущерб. Кроме того, по факту обнаружения трупа Скопинским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU