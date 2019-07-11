2019-07-11T06:57:31+03:00
Общество

Рязанским погорельцам-многодетной семье областное правительство вручило газовую плиту

Пожар весной этого года уничтожил все имущество семьи Корецких
Яков РЫКОВ
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Фото: правительство Рязанской области.Фото: правительство Рязанской области.
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10 июля многодетная семья Корецких – погорельцев из Старожиловского района, получила от правительства Рязанской области газовую плиту. Ранее районные власти предоставили семье квартиру площадью 110,6 кв. метров и земельный участок площадью 1170 кв. метров в деревне Ершово общей стоимостью 1 500 000 рублей.

Как отмечают чиновники, купили квартиру и участок земли за счет материнского капитала - 374 779 рублей, средств областного фонда социальной поддержки - 1 125 221 рублей, по заявлению на материальную помощь - 84 281 рублей и добровольных пожертвований.

Напомним, пожар в доме многодетной семьи Корецких произошел 3 марта этого года. Огонь уничтожил все имущество.

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При этом власти, очевидно, также от помощи не отказываются и уже предприняли определенные меры (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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