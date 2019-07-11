Спасая имущество на пожаре в дачном поселке, обгорел 81-летний пенсионер

СЕГОДНЯ 14:43 2019-07-11T14:49:01+03:00

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Утром 11 июля в дачном поселке на окраине деревни Пальное Рязанского района произошел пожар, сообщает издательство «Пресса». По предварительным данным, возгорание началось с холодильника на первом этаже. Потом уже огонь по деревянной лестнице перекинулся на общую крышу дома и гаража. В итоге и дом, и гараж, и автомобиль сгорели дотла.

Фото: издательство "Пресса".

Кроме того, в результате пожара пострадал 81-летний рязанец – хозяин дачи. Пожилой мужчина пытался потушить пожар самостоятельно и получил ожоги 2-й степени. Сейчас он находится в ожоговом отделении ОКБ.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причины возгорания и причиненный ущерб.

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ИСТОЧНИК KP.RU