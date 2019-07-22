2019-07-22T09:26:06+03:00
Происшествия

В Скопинском районе сотрудник ГИБДД отказался от взятки в 5 тысяч рублей

Водителя-нарушителя ПДД привлекли к уголовной ответственности и оштрафовали
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Мировой судья Скопинского района вынес приговор 53-летнему жителю Новомичуринска, обвиняемому в покушении на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд установил, что 29 мая 2019 года за выезд на встречную полосу сотрудники ГИБДД остановили обвиняемого, чтобы составить протокол об административном правонарушении. Нарушитель, желая избежать административной ответственности, предложил инспектору в качестве взятки 5 тысяч рублей. Но полицейский отказался от денег и заявил о данном факте руководству.

Суд признал мужчину виновным в покушении на дачу взятки и назначил наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

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Гендиректору из Рязани, давшему взятку сотруднику РЖД, вынесли приговор

Он заплатит штраф, в шесть раз превышающий сумму «подношения» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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