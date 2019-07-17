В Касимове начальница уголовно-исполнительной инспекции попалась на взятке

СЕГОДНЯ 20:01 2019-07-17T20:01:10+03:00

За 20 тысяч рублей она согласилась не обращаться в суд по поводу осужденного-нарушителя

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16 июля в Касимове сотрудники региональных управлений ФСБ и ФСИН задержали при получении взятки начальницу районной уголовно-исполнительной инспекции. Деньги предложил мужчина, оставленный на свободе, но, по всей видимости, не отличавшийся примерным поведением. За 20 тысяч рублей служительница закона согласилась не просить суд о замене существующего наказания реальным лишением свободы.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области, против задержанной возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ. Расследование продолжается.

Отметим, что, согласно информации на официальном сайте УФСИН по Рязанской области, Касимовский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ возглавляет подполковник внутренней службы Татьяна Пронюшкина.

ИСТОЧНИК KP.RU