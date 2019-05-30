2019-05-30T18:08:25+03:00
Происшествия

Гендиректору из Рязани, давшему взятку сотруднику РЖД, вынесли приговор

Он заплатит штраф, в шесть раз превышающий сумму «подношения»
Антоний ВОХЕЧ
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Железнодорожный районный суд Рязани вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора одной из фирм. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника в крупном размере). Об этом сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры.

В мае прошлого года руководитель коммерческой структуры через подчиненного передал должностному лицу ОАО «РЖД» взятку в сумме 200 000 рублей. Цель проста: при заключении договоров на подачу и уборку вагонов не должно быть препятствий.

Суд с учетом позиции гособвинителя, рязанского транспортного прокурора, признал коммерсанта виновным. Теперь он заплатит штраф в размере 1,2 миллиона рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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