Рязанца оштрафовали на 100 тысяч рублей за отстрел косули

СЕГОДНЯ 08:28 2019-07-22T08:28:32+03:00

Браконьера задержали во время незаконной охоты в Пронском районе

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В лесу недалеко от села Панкино Пронского района сотрудники регионального минприроды выявили факт незаконного отстрела косули, сообщает пресс-служба ведомства. Установлено, что местный житель застрелил животное из гражданского оружия. Разрешения на добычу охотника не было.

Минприроды предложило мужчине выплатить ущерб в добровольном порядке, но тот отказался. Чиновники подали в суд иск о взыскании с нарушителя ущерба, причиненного животному миру.

В результате Пронский районный суд удовлетворил исковые требования и взыскал с браконьера 100 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU