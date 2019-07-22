Рязанца оштрафовали на 100 тысяч рублей за отстрел косули
В лесу недалеко от села Панкино Пронского района сотрудники регионального минприроды выявили факт незаконного отстрела косули, сообщает пресс-служба ведомства. Установлено, что местный житель застрелил животное из гражданского оружия. Разрешения на добычу охотника не было.
Минприроды предложило мужчине выплатить ущерб в добровольном порядке, но тот отказался. Чиновники подали в суд иск о взыскании с нарушителя ущерба, причиненного животному миру.
В результате Пронский районный суд удовлетворил исковые требования и взыскал с браконьера 100 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU