В сети рязанских браконьеров попали 26 кг налима, щуки и другой рыбы
За последний месяц сотрудники рязанского Росрыболовства провели 22 рейда и выявили 76 нарушений, сообщает пресс-служба ведомства. Всего инспекторы изъяли более 60 запрещенных орудий лова, в том числе - 3050 метров сетей. Общий вес рыбы, выловленной запрещенными орудиями, составил 25,9 кг.
В сети браконьеров попали:
- лещ — 5 шт. весом 3,9 кг;
- щука – 6 шт. весом 9 кг;
- плотва — 12 шт. весом 4,5 кг;
- налим — 2 экз. весом 1,5 кг;
- карась — 10 экз. весом 3,5 кг;
- судак — 1 экз. весом 2 кг;
- окунь — 3 экз. весом – 1,5 кг.
Для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности два материала переданы в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру.
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ИСТОЧНИК KP.RU