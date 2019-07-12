В сети рязанских браконьеров попали 26 кг налима, щуки и другой рыбы

СЕГОДНЯ 10:17 2019-07-12T10:22:14+03:00

За месяц рязанский рыбнадзор изъял более 3 тысяч метров сетей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два материала направлены в прокуратуру для возбуждения уголовного дела

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За последний месяц сотрудники рязанского Росрыболовства провели 22 рейда и выявили 76 нарушений, сообщает пресс-служба ведомства. Всего инспекторы изъяли более 60 запрещенных орудий лова, в том числе - 3050 метров сетей. Общий вес рыбы, выловленной запрещенными орудиями, составил 25,9 кг.

В сети браконьеров попали:

- лещ — 5 шт. весом 3,9 кг;

- щука – 6 шт. весом 9 кг;

- плотва — 12 шт. весом 4,5 кг;

- налим — 2 экз. весом 1,5 кг;

- карась — 10 экз. весом 3,5 кг;

- судак — 1 экз. весом 2 кг;

- окунь — 3 экз. весом – 1,5 кг.

Для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности два материала переданы в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU