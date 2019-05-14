Рязанские браконьеры выловили более 120 кг налима, щуки и другой рыбы
За апрель должностные лица рязанского Росрыболовства провели 28 рейдов на водоемах региона и выявили более 120 нарушений, сообщает пресс-служба ведомства. К административной ответственности привлечено 86 человек.
У браконьеров инспекторы изъяли 164 запрещенных орудий вылова, в том числе – 20 070 метров сетей. Общий вес выловленной незаконным путем рыбы составил 121 кг.
В сети браконьеров попали:
- лещ — 14 экземпляров весом 19 кг;
- щука – 13 экземпляров весом 19 кг;
- плотва — 17 экземпляров весом 8 кг;
- налим — 9 экземпляров весом 9,5 кг;
- карась — 15 экземпляров весом 7,5 кг;
- язь – 12 экземпляров весом 7,2 кг;
- окунь — 9 экземпляров весом 4,8 кг;
- подуст – 10 экземпляров весом 12 кг;
- голавль – 8 экземпляров весом 9 кг;
- линь — 10 экземпляров весом 9 кг;
- густера — 6 экземпляров весом 6,0 кг;
- жерех — 8 экземпляров весом 7 кг;
- ротан – 10 экземпляров весом 3 кг.
ИСТОЧНИК KP.RU