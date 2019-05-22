2019-05-22T09:21:16+03:00
Происшествия

На территории национального парка в Рязанской области орудовали браконьеры

На территории национального парка в Рязанской области орудовали браконьеры
Антон КОНОВАЛОВ
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Полиция может возбудить уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов в национальном парке «Мещера». Основанием послужат результаты проверки прокуратуры Клепиковского района, которую та провела совместно с сотрудниками госучреждения.

На озере Ивановском ревизоры обнаружили четыре рыболовные сети, установленные неизвестными лицами. Эти снасти считаются способом массового истребления рыбы, а те, кто ими пользуется, - браконьерами.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, результаты проверки находятся на рассмотрении начальника районного ОМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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