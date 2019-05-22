На территории национального парка в Рязанской области орудовали браконьеры
На территории национального парка в Рязанской области орудовали браконьеры
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Полиция может возбудить уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов в национальном парке «Мещера». Основанием послужат результаты проверки прокуратуры Клепиковского района, которую та провела совместно с сотрудниками госучреждения.
На озере Ивановском ревизоры обнаружили четыре рыболовные сети, установленные неизвестными лицами. Эти снасти считаются способом массового истребления рыбы, а те, кто ими пользуется, - браконьерами.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, результаты проверки находятся на рассмотрении начальника районного ОМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU