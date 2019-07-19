В центре Рязани на улице Кольцова появится «звездное небо»

СЕГОДНЯ 15:54 2019-07-19T15:57:20+03:00

Возможно, еще одно "звездное небо" в Рязани будет не хуже, чем в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Изменить размер текста: A A

В Рязани продолжится благоустройство площади Ленина, теперь уже со стороны улицы Кольцова, сообщается на портале государственных закупок.

Согласно аукционной документации, на улице Кольцова появится иллюминация «звездное небо». Кроме того, со стороны остановки «площадь Ленина» появятся ливневки и освещение. Саму улицу вымостят мраморной плиткой.

Из городского бюджета на эти цели власти потратят 45 285 719 рублей.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Администрация Рязани подала в суд на подрядчика за площадь Ленина

Чиновники требуют устранить все недостатки реконструкции площади, проведенной летом 2018 года (подробнее).

В администрации Рязани уверены, что на площади Ленина все недоработки устранены

Именно в таком контексте пресс-служба ответила на официальный запрос «Комсомольской правды» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU