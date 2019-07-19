2019-07-19T15:57:20+03:00
Общество

В центре Рязани на улице Кольцова появится «звездное небо»

Власти города продолжают благоустраивать площадь Ленина и прилегающие улицы
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Возможно, еще одно "звездное небо" в Рязани будет не хуже, чем в Перми.Возможно, еще одно "звездное небо" в Рязани будет не хуже, чем в Перми.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Рязани продолжится благоустройство площади Ленина, теперь уже со стороны улицы Кольцова, сообщается на портале государственных закупок.

Согласно аукционной документации, на улице Кольцова появится иллюминация «звездное небо». Кроме того, со стороны остановки «площадь Ленина» появятся ливневки и освещение. Саму улицу вымостят мраморной плиткой.

Из городского бюджета на эти цели власти потратят 45 285 719 рублей.

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Именно в таком контексте пресс-служба ответила на официальный запрос «Комсомольской правды» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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