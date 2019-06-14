Администрация Рязани подала в суд на подрядчика за площадь Ленина

СЕГОДНЯ 13:52 2019-06-14T13:59:00+03:00

Площадь Ленина после реконструкции в 2018 году Фото: Владимир ФРОЛОВ

Чиновники требуют устранить все недостатки реконструкции площади, проведенной летом 2018 года

Изменить размер текста: A A

Подразделение администрации Рязани – управление благоустройства города – подало в арбитражный суд иск к компании-подрядчику, которая проводила в июле 2018 года реконструкцию площади Ленина. Арбитражный суд Рязанской области уже возбудил производство.

Чиновники потребовали от ООО «Вираж», с которым заключался договор на реконструкцию, устранить «недостатки, допущенные при выполнении работ по благоустройству площади Ленина, улиц Краснорядская и Кольцова». Первое заседание суда по данному делу должно состояться 18 июля.

«Комсомольская правда» подробно разбирала отступления от проекта, допущенные подрядчиком при спешном выполнении работ. При проверке качества прокуратура уже нашла признаки мошенничества и злоупотребления полномочиями. Помимо площади Ленина, та же самая компания-подрядчик занималась благоустройством городских парков.

Некачественная и выбитая уже через несколько дней декоративная плитка на площади ЛенинаФото: Владимир ФРОЛОВ

Городская администрация также подала иски к подрядчикам по устройству парковок в городских дворах: от них тоже требуют устранить замеченные недостатки.

ИСТОЧНИК KP.RU