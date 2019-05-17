В администрации Рязани уверены, что на площади Ленина все недоработки устранены

СЕГОДНЯ 17:49 2019-05-17T17:52:51+03:00

Именно в таком контексте пресс-служба ответила на официальный запрос «Комсомольской правды»

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Редакция «Комсомольской правды» уже неоднократно обращалась к теме некачественного благоустройства площади Ленина. По одной из наших публикаций прокуратура Советского района Рязани направила постановление в СКР для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц администрации Рязани и руководства подрядной организации. В настоящее время ведомство проводит доследственную проверку.

С целью узнать, собирается ли администрация устранять нарушения, в апреле мы отправили очередной запрос.

В ответе говорится следующее: «Нарушения, выявленные при производстве работ, устранены указанной подрядной организацией… Гарантийный срок ремонтных работ составляет 4 года. В случае выявления дефектов в ходе эксплуатации объекта в адрес подрядной организации будут направлены обращения по их устранению в рамках гарантийных обязательств».

То есть исходя из ответа, администрация города считает, что вывалившаяся брусчатка – это норма…

Посмотрим, что покажет проверка Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU