2019-07-19T12:17:57+03:00
Спорт

Бывший игрок рязанской футбольной команды подписал контракт с московским «Спартаком»

Соглашение между клубом и Резиуаном Мирзовым рассчитано на три года
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Фото: официальный сайт футбольного клуба "Спартак" (Москва).Фото: официальный сайт футбольного клуба "Спартак" (Москва).
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Бывший игрок рязанской профессиональной футбольной команды (тогда клуб именовался «Звезда») Резиуан Мирзов подписал трехлетний контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщает официальный сайт «народной команды».

Кстати, в официальном представлении болельщикам нового игрока московский клуб упоминает и рязанскую «Звезду».

Напомним, что в сезоне 2013/2014 Мирзов выступал за рязанскую футбольную команду «Звезда» (ныне ФК «Рязань»). В первенстве он провел за клуб 16 матчей, забив два мяча, в Кубке России – 6 матчей, также забив два мяча.

Болельщикам памятна игра 1/16 финала Кубка России, в которой «Звезда» по пенальти на домашнем стадионе переиграла выступавшую в то время в Премьер-лиге «Кубань». В составе рязанской команды блистал Резиуан Мирзов.

Минувший сезон Мирзов провел в Премьер-лиге, защищая света тульского «Арсенала», в мае впервые получил вызов в Сборную России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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