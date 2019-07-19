Бывший игрок рязанской футбольной команды подписал контракт с московским «Спартаком»
Бывший игрок рязанской профессиональной футбольной команды (тогда клуб именовался «Звезда») Резиуан Мирзов подписал трехлетний контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщает официальный сайт «народной команды».
Кстати, в официальном представлении болельщикам нового игрока московский клуб упоминает и рязанскую «Звезду».
Напомним, что в сезоне 2013/2014 Мирзов выступал за рязанскую футбольную команду «Звезда» (ныне ФК «Рязань»). В первенстве он провел за клуб 16 матчей, забив два мяча, в Кубке России – 6 матчей, также забив два мяча.
Болельщикам памятна игра 1/16 финала Кубка России, в которой «Звезда» по пенальти на домашнем стадионе переиграла выступавшую в то время в Премьер-лиге «Кубань». В составе рязанской команды блистал Резиуан Мирзов.
Минувший сезон Мирзов провел в Премьер-лиге, защищая света тульского «Арсенала», в мае впервые получил вызов в Сборную России.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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