2019-06-04T11:18:35+03:00
Спорт

Бывший игрок рязанской футбольной команды забил за сборную России

Правда, пока это произошло в контрольном матче
Роман ДОРОФЕЕВ
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Резиуан Мирзов (крайний справа) в форме рязанской "Звезды".Резиуан Мирзов (крайний справа) в форме рязанской "Звезды".
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В понедельник, 3 июня, сборная России по футболу провела контрольную игру с клубом ФНЛ «Чертаново». В составе главной команды страны на поле в Новогорске (пусть пока и не в официальном мачте) вышел бывший игрок рязанской «Звезды» (ныне ФК «Рязань») Резиуан Мирзов.

Напомним, что в сезоне 2013/2014 Мирзов выступал за рязанскую футбольную команду «Звезда». В первенстве он провел за клуб 16 матчей, забив два мяча, в Кубке России – 6 матчей, также забив два мяча. Сегодня защищает цвета тульского «Арсенала».

В своем первом (неофициальном) матче за сборную Мирзов забил гол – произошло это на 77-й минуте. Сборная России выиграла у «Чертаново» со счетом 6:0.

Комментируя появление на поле Мирзова, главный тренер Станислав Черчесов отметил, что ему нужно было дать игровую практики, чтобы Резиуан почувствовал себя игроком сборной.

Уже в субботу, 8 июня, сборная России в Саранске встретится со сборной Сан-Марино в рамках отборочного цикла Евро-2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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