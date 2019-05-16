Бывший игрок рязанской футбольной команды получил приглашение в сборную России

СЕГОДНЯ 13:28 2019-05-16T15:03:53+03:00

Резиуан Мирзов (в красной форме) в матче рязанской "Звезды" против "Кубани".

Резиуан Мирзов ныне представляет тульский «Арсенал», но еще несколько лет назад играл за «Звезду»

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Во вторник, 14 мая, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объявил расширенный список игроков главной команды страны перед играми со сборными Сан-Марино и Кипра. В число тех, кто имеет самые реальные шансы выйти на поле, оказался и полузащитник тульского «Арсенала» Резиуан Мирзов.

Напомним, что в сезоне 2013/2014 Мирзов выступал за рязанскую футбольную команду «Звезда» (ныне ФК «Рязань»). В первенстве он провел за клуб 16 матчей, забив два мяча, в Кубке России – 6 матчей, также забив два мяча.

Болельщикам памятна игра 1/16 финала Кубка России, в которой «Звезда» по пенальти на домашнем стадионе переиграла, выступавшую в то время в Премьер-лиге «Кубань». В составе рязанской команды блистал Резиуан Мирзов.

ИСТОЧНИК KP.RU