В Рязани из окна дома выпал пенсионер

СЕГОДНЯ 16:29 2019-07-18T16:36:10+03:00

По предварительной информации, его смерть не носит криминального характера

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Днем в четверг, 18 июля, поступило сообщению о том, что под окнами многоэтажного дома на улице Бирюзова (Рязань) обнаружен мужчина с травмами характерными для падения с большой высоты. Пострадавший скончался. Его личность установлена – это местный житель 1946 года рождения.

В настоящее время Московский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит по данному факту доследственную проверку. Однако по предварительной информации, криминального следа в гибели пенсионера нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU