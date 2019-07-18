2019-07-18T16:16:12+03:00
Происшествия

Трое подростков грабили рязанцев в одной из арок на Почтовой

Несовершеннолетние избивали людей и отбирали у них сумки с деньгами
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Один из рязанских подростков получил реальный срок заключения.Один из рязанских подростков получил реальный срок заключения.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Рязани вынесли приговор троим подросткам, грабившим на улице Почтовой горожан, сообщает прокуратура Московского района.

Следствие и суд установили, что в январе 2018 года несовершеннолетние нападали на людей, проходящих через арку на улице Почтовой. Подростки избивали граждан и отбирали сумки с деньгами.

В суде они полностью признали вину, раскаялись и возместили причиненный потерпевшим ущерб.

В итоге, двум несовершеннолетним назначено наказание в виде условного лишения свободы, одному – реальное, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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