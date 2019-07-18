Трое подростков грабили рязанцев в одной из арок на Почтовой
В Рязани вынесли приговор троим подросткам, грабившим на улице Почтовой горожан, сообщает прокуратура Московского района.
Следствие и суд установили, что в январе 2018 года несовершеннолетние нападали на людей, проходящих через арку на улице Почтовой. Подростки избивали граждан и отбирали сумки с деньгами.
В суде они полностью признали вину, раскаялись и возместили причиненный потерпевшим ущерб.
В итоге, двум несовершеннолетним назначено наказание в виде условного лишения свободы, одному – реальное, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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