На окраине Рязани подростки нападали на узбеков и грабили их

СЕГОДНЯ 16:13 2019-05-30T16:13:42+03:00

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Следователи Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего парня и двух его несовершеннолетних приятелей, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что обвиняемые по вечерам нападали на улицах города Рязани на прохожих. Так, 21 декабря 2018 года, избив 23-летнего гражданина Узбекистана, они забрали у него одну тысячу рублей и сотовый телефон. Вечером 15 января они напали на другого узбека и забрали у него пять тысяч рублей.

Согласно показаниям обвиняемых, они заранее планировали нападения в промышленной зоне города на иностранных граждан, рассчитывая, что у потерпевших при себе могут быть деньги, полученные ими в качестве заработной платы. Кроме того, иностранные граждане по их расчетам могли иметь проблемы по линии миграции, и не будут обращаться в полицию.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU