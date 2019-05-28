2019-05-28T15:29:13+03:00
Происшествия

В Рязани работничек разбазарил деньги на стройматериалы и заявил об ограблении

Уголовное дело могут возбудить еще против одного участника криминальной истории
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Рязани проверка по заявлению об ограблении обернулась уголовным делом для самого «потерпевшего». Как сообщает пресс-служба областного УМВД, он потратил чужие деньги и попытался прикрыть себя ложным доносом.

24-летний рязанец сообщил, что на улице Крупской на него напал неизвестный и отобрал сумку с 75 тысячами рублей и банковскими картами. По камерам из магазинов, где расплачивались ворованным пластиком, оперативники вычислили и разыскали предполагаемого преступника, который заявил, что никого не грабил, а нашел сумку на лавочке в сквере.

Тем временем 40-летняя рязанка рассказала полиции о молодом человеке, который должен был соорудить собачью будку и другие постройки возле ее дома, но, получив аванс и 75 тысяч рублей на стройматериалы, исчез. Этот негодяй и якобы жертва ограбления оказались одним лицом.

Выяснилось, что парень по своему усмотрению распорядился деньгами и однажды, распивая спиртное в сквере, забыл там сумку с оставшимися там 2 (а не 75) тысячами рублей. Хватившись пропажи, он сочинил легенду в попытке выпутаться из истории, но теперь против него возбудили уголовное дело по статье 306 УК РФ.

Рязанца, который присвоил найденную сумку, тоже могут привлечь к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанцев предупредили о ливнях и граде
Отец рязанского мальчика, случайно убившего сверстника, в соцсетях хвастался фотографией сына с ружьем
Рязанцы простились с бывшим директором приборного завода Александром Червяковым
Любимов анонсировал кадровые изменения в рязанском правительстве
Студентка София Тимакова стала «Мисс РГУ 2019»
Минздрав напомнил рязанцам о правилах поведения в жару
В Рязани изменится график работы центра «УмКа»
«Ростелеком» поддержал молодые семьи Рязанской области
Один из рязанских судов попал под комплексную проверку
Рязанских энергетиков наказали за намеренные отключения электричества
В программе «Земский учитель» смогут участвовать все категории работников образования
В Сасовском районе под рухнувшей кирпичной стеной погиб мужчина
51-летний житель Карелии устроил серьезное ДТП в Рязани
На Рязанскую область надвигается сильная жара
Участник смертельного конфликта у кафе в Рязани предстанет перед судом
На пожаре под Рязанью серьезно пострадала женщина
Проект реконструкции здания на улице Почтовой в Рязани оценит госинспекция