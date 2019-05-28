В Рязани работничек разбазарил деньги на стройматериалы и заявил об ограблении

СЕГОДНЯ 15:23 2019-05-28T15:29:13+03:00

Уголовное дело могут возбудить еще против одного участника криминальной истории

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В Рязани проверка по заявлению об ограблении обернулась уголовным делом для самого «потерпевшего». Как сообщает пресс-служба областного УМВД, он потратил чужие деньги и попытался прикрыть себя ложным доносом.

24-летний рязанец сообщил, что на улице Крупской на него напал неизвестный и отобрал сумку с 75 тысячами рублей и банковскими картами. По камерам из магазинов, где расплачивались ворованным пластиком, оперативники вычислили и разыскали предполагаемого преступника, который заявил, что никого не грабил, а нашел сумку на лавочке в сквере.

Тем временем 40-летняя рязанка рассказала полиции о молодом человеке, который должен был соорудить собачью будку и другие постройки возле ее дома, но, получив аванс и 75 тысяч рублей на стройматериалы, исчез. Этот негодяй и якобы жертва ограбления оказались одним лицом.

Выяснилось, что парень по своему усмотрению распорядился деньгами и однажды, распивая спиртное в сквере, забыл там сумку с оставшимися там 2 (а не 75) тысячами рублей. Хватившись пропажи, он сочинил легенду в попытке выпутаться из истории, но теперь против него возбудили уголовное дело по статье 306 УК РФ.

Рязанца, который присвоил найденную сумку, тоже могут привлечь к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU