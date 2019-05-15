Рязанский участковый отказался от взятки и заявил на гражданина Узбекистана

15 Май 09:55 2019-05-15T09:55:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении гражданина Узбекистана, обвиняемого в мелком взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что 28 февраля 2019 года обвиняемый, находясь в служебном кабинете участкового, передал ему 10 тысяч рублей в качестве взятки. За эту сумму мужчина просил полицейского не привлекать его к ответственности за «нарушение режима пребывания на территории России». Участковый отказался от денег и доложил о попытке дачи взятки руководству.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд. После вынесения приговора, гражданин Узбекистана будет депортирован.

СПРАВКА «КП»

Всего за истекший период 2019 года следственные органы завершили производства и направили в суд 14 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, в том числе семь дел по фактам взяточничества.

ИСТОЧНИК KP.RU