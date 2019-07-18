2019-07-18T10:19:13+03:00
Здоровье

На прием в онкополиклинику рязанцы смогут записаться через мессенджеры

Пока систему отлаживают, сделать это можно по телефону
Мария БЛИНОВА
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Потоки старых пациентов теперь идут отдельно от первичных, что удобнее и тем, и другим.Потоки старых пациентов теперь идут отдельно от первичных, что удобнее и тем, и другим.
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В Областном клиническом онкодиспансере сейчас идет тестирование сразу нескольких дополнительных каналов связи для записи в поликлинику, в числе которых и популярные мессенджеры, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Пока люди, состоящие в онкологической поликлинике на учете, могут записаться на прием по телефону 8 (4912) 44-33-58. Сделать это можно в будни с 13:00 до 18:00 часов и в субботу с 9.00 до 12.00.

Тем, кто пришел сюда впервые, необходимо иметь на руках направление и талон – их выдают по месту жительства. Делают это онкологи или терапевты: врачи записывают своих пациентов на прием в онкополиклинику через электронную систему qMS и выдают те самые направление и талон.

– Для жителей районов области привязки талона ко дню нет, их принимают в день приезда, – отметили в минздраве.– Единственное ограничение – сроки предварительных результатов обследования, которые имеют свой временной лимит.

Важно! Пациентам, которые впервые попали в онкологическую поликлинику, нужно обратиться в регистратуру, чтобы оформить амбулаторную карту. На повторное посещение, при его необходимости, запишет уже врач-онколог поликлиники.

Отметим, что такие нововведения капитально повысили качество обслуживания в этом медучреждении: очереди в регистратуру здесь порой выходили даже на улицу – за заветным талоном люди стояли по 40 минут и больше. Среди них, разумеется, и те, кто перед этим несколько часов добирался к онкологу из глубин области.

Напомним, что долгожданный новый Онкоцентр в Рязани начнут строить, как только закончат возведение здания для БСМП. Онкоцентр будет состоять из больницы с восемью операционными и поликлиникой – диспансер и амбулаторию соединят отапливаемыми переходами:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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