Для больных раком рязанцев открыли горячую линию
Ежедневно около двух десятков онкобольных рязанцев звонят на горячую линию, чтобы получить консультации о побочных эффектах химиотерапии, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
По информации ведомства, люди чаще всего спрашивают, как справиться с тошнотой, что делать, если поднялась температура, как уменьшить побочные эффекты. Отвечают больным врачи-онкологи Областного клинического онкологического диспансера.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Ответы специалистов можно получить ежедневно с 08:00 до 18:00 по телефону: 8 (910) 060-09-33. Обратиться на горячую линию могут как сами пациенты, так и их родственники.
Отметим, что указанный телефон не предназначен для записи на курс химиотерапии.
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ИСТОЧНИК KP.RU