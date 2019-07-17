2019-07-17T14:52:24+03:00
Здоровье

Для больных раком рязанцев открыли горячую линию

Пациенты звонят каждый день, чтобы узнать, как справиться с побочными эффектами химиотерапии
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Обратиться на горячую линию могут как сами пациенты, так и их родственники.Обратиться на горячую линию могут как сами пациенты, так и их родственники.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ежедневно около двух десятков онкобольных рязанцев звонят на горячую линию, чтобы получить консультации о побочных эффектах химиотерапии, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

По информации ведомства, люди чаще всего спрашивают, как справиться с тошнотой, что делать, если поднялась температура, как уменьшить побочные эффекты. Отвечают больным врачи-онкологи Областного клинического онкологического диспансера.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Ответы специалистов можно получить ежедневно с 08:00 до 18:00 по телефону: 8 (910) 060-09-33. Обратиться на горячую линию могут как сами пациенты, так и их родственники.

Отметим, что указанный телефон не предназначен для записи на курс химиотерапии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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