Для больных раком рязанцев открыли горячую линию

СЕГОДНЯ 14:52 2019-07-17T14:52:24+03:00

Обратиться на горячую линию могут как сами пациенты, так и их родственники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пациенты звонят каждый день, чтобы узнать, как справиться с побочными эффектами химиотерапии

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Ежедневно около двух десятков онкобольных рязанцев звонят на горячую линию, чтобы получить консультации о побочных эффектах химиотерапии, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

По информации ведомства, люди чаще всего спрашивают, как справиться с тошнотой, что делать, если поднялась температура, как уменьшить побочные эффекты. Отвечают больным врачи-онкологи Областного клинического онкологического диспансера.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Ответы специалистов можно получить ежедневно с 08:00 до 18:00 по телефону: 8 (910) 060-09-33. Обратиться на горячую линию могут как сами пациенты, так и их родственники.

Отметим, что указанный телефон не предназначен для записи на курс химиотерапии.

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ИСТОЧНИК KP.RU