В Рязанской области будут производить 6 уникальных для страны препаратов против рака

СЕГОДНЯ 09:33 2019-06-07T10:19:12+03:00

Пока их аналогов в России нет – все закупается за границей

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С 6 по 8 июня проходит Петербургский международный экономический форум. В первый же его день представители рязанской делегации подписали восемь Соглашений о сотрудничестве – все они направлены на создание и развитие в нашей области новых производств. А это значит, приход в регион инвестиций и появление новых рабочих мест.

Одно из соглашений подписали руководители ООО «Скопинский фармацевтический завод» и ООО «Новартис Фарма». Компании планируют вместе производить 6 уникальных, инновационных онкологических препаратов.

– Эти препараты против онкологии не производятся в России и закупаются за границей. У нас в Скопине будут делать медикаменты для всей страны, – отметил губернатор Николай Любимов, присутствовавший при подписании Соглашения.

По проекту объем инвестиций в новое производство составит 3 млрд. рублей.

Напомним, что еще два новых производства, Соглашения о создании которых подписаны в Петербурге, дадут Рязанской области 1100 рабочих мест: в сумме это сразу несколько предприятий и заводов.

ИСТОЧНИК KP.RU