2019-06-07T10:19:12+03:00
Здоровье

В Рязанской области будут производить 6 уникальных для страны препаратов против рака

Пока их аналогов в России нет – все закупается за границей
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Пресс-служба правительства Рязанской области.Фото: Пресс-служба правительства Рязанской области.
Изменить размер текста:

С 6 по 8 июня проходит Петербургский международный экономический форум. В первый же его день представители рязанской делегации подписали восемь Соглашений о сотрудничестве – все они направлены на создание и развитие в нашей области новых производств. А это значит, приход в регион инвестиций и появление новых рабочих мест.

Одно из соглашений подписали руководители ООО «Скопинский фармацевтический завод» и ООО «Новартис Фарма». Компании планируют вместе производить 6 уникальных, инновационных онкологических препаратов.

– Эти препараты против онкологии не производятся в России и закупаются за границей. У нас в Скопине будут делать медикаменты для всей страны, – отметил губернатор Николай Любимов, присутствовавший при подписании Соглашения.

По проекту объем инвестиций в новое производство составит 3 млрд. рублей.

Напомним, что еще два новых производства, Соглашения о создании которых подписаны в Петербурге, дадут Рязанской области 1100 рабочих мест: в сумме это сразу несколько предприятий и заводов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязанской области будут проводить операции по пересадке сердца и легких
В Рязанской области в поле нашли восемь ржавых артиллерийских снарядов
Два новых производства дадут Рязанской области 1100 рабочих мест
На Первомайском проспекте в Рязани сбили пожилую женщину
Рязанец срочно заплатил долг по алиментам, чтобы спокойно ездить на машине
Власти Рязани хотят построить в Лесопарке школу на 1100 мест
Ушел из жизни начальник административного отдела рязанского минфина Виктор Секисов
В отдел конвоирования рязанского МВД срочно требуются сотрудники
В Рязани изменилась схема движения маршрутки №41
Против рязанки, продававшей спиртное из квартиры, возбудили уголовное дело
Момент жесткой аварии в Рязани на улице Горького зафиксировала камера видеонаблюдения
Напавших на таксиста с ножом и вилкой рязанцев отдали под суд
Рязанская полиция проводит проверку по факту падения собаки из автомобиля на дорогу
Кинотеатр «Люксор» приглашает на Ночь ужасных премьер
Команда «Звезда» из Рязани представит регион в финале игры «Победа»
В Рязанской области задержали парня, пытавшегося продать 100 граммов «синтетики»
Депутаты Рязгордумы отменили решение по прямым выборам главы администрации
Более 20 селений Рязанского района останутся без газа