Два новых производства дадут Рязанской области 1100 рабочих мест

СЕГОДНЯ 10:14 2019-06-07T10:14:08+03:00

В сумме это сразу несколько предприятий и заводов

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С 6 по 8 июня проходит Петербургский международный экономический форум, в котором принимает участие и делегация Рязанской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. В первый день форума рязанцы подписали восемь Соглашений о сотрудничестве, направленных на реализацию инвестиционных проектов.

Среди них дополнительное Соглашение между рязанским правительством и «ОКА МОЛОКО». Эта компания планирует возвести в области еще два животноводческих комплекса, предприятие по приему, очистке и сушке зерна, комбикормовый и молочный заводы. Объем инвестиций свыше 27 млрд. рублей – это больше половины годового бюджета всей области. В инвестиции входит не только налаживание производства: для сотрудников этих предприятий будут строить дома.

Еще одно Соглашение заключено с ООО «Чароен Покпанд Фудс», которое планирует построить на рязанской земле 3 свиноводческих комплекса, рассчитанных на 6 тысяч животных. В проекте также создание предприятия по глубокой переработке свинины. В общей сложности компания намерена инвестировать порядка 12 млрд. рублей и создать 600 рабочих мест.

Подписано также Соглашение с ООО «Агропромкомплектация». Эта компания намерена возвести элеватор, свиноводческие комплексы и комбикормовый завод. Стоимость проекта – больше 5 млрд. рублей, а число новых рабочих мест – около 500.

В числе Соглашений также документы о: сотрудничестве с МГИМО и ООО «Т2 Мобайл», модернизации Скопинского мясоперерабатывающего комбината, создании и развитии в Скопинском районе Индустриального парка.

Напомним, что в числе подписанных 6 июня Соглашений и документ между ООО «Скопинский фармацевтический завод» и ООО «Новартис Фарма»: в Рязанской области будут производить 6 уникальных для страны препаратов против рака, аналогов которым в России нет.

ИСТОЧНИК KP.RU