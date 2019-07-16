2019-07-16T17:35:01+03:00
Общество

Любимов: Подрядчики должны нести ответственность за срыв сроков строительства

Губернатор Рязанской области пообещал подключить правоохранительные органы к контролю за недобросовестными подрядчиками
Поделиться:
Николай Любимов: Подрядчики должны нести реальную ответственность за срыв сроков строительства. Тем более, когда речь идет об объектах социальной сферы.Николай Любимов: Подрядчики должны нести реальную ответственность за срыв сроков строительства. Тем более, когда речь идет об объектах социальной сферы.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Областные власти будут подключать правоохранительные органы к контролю за недобросовестными подрядчиками. Об этом сообщил губернатор Рязанского региона Николай Любимов на заседании областного правительства.

- Они должны нести реальную ответственность за срыв сроков строительства, - подчеркнул Любимов. - Тем более, когда речь идет об объектах социальной сферы. Такие проблемы актуальны для каждого района в области.

Отмечается, что на заседании правительства одобрили выделение субсидий на строительство ясельных пристроек в Рязани. В ближайшие два года группы для малышей появятся в пяти детских садах. На эту работу направят более 312 млн рублей.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанец отсудил у застройщика 110 тысяч рублей

Но квартиру свою пока так и не получил (подробнее).

Рязанские дольщики со второй попытки отсудили компенсацию у застройщика

С первого раза это сделать не удалось: компания составила договор с оглядкой на возможные иски (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Граффити Паустовского стало новой достопримечательностью Спас-Клепиков
Рязанскую и Тульскую области соединит новая дорога
В среду в Рязанскую область вновь придут дожди
Воду с пляжей Рязанской области проверили в лаборатории
В Рязани разыскивают очевидцев смертельного ДТП на улице Ситниковской
К контролю строительства яслей в Рязани хотят привлекать правоохранительные органы
Житель Абхазии приехал в Рязань, чтобы обворовывать автомобилистов
Два дня в Рязани на десяти улицах будут отключать электричество
Рязанский дзюдоист Михаил Пуляев взял «бронзу» Гран-при в Будапеште
В Рязани запустили обсуждение идеи памятника, который уже возводят
Под Рязанью пройдет третий этап чемпионата России по ралли-кроссу
Полиция ищет вандалов, орудовавших в Комсомольском парке
В Рязани обнаружили еще 14 водителей-наркоманов
В Комсомольском парке Рязани вандалы уничтожили все урны
В Рязани неожиданно подорожали овощи