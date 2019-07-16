Любимов: Подрядчики должны нести ответственность за срыв сроков строительства
Областные власти будут подключать правоохранительные органы к контролю за недобросовестными подрядчиками. Об этом сообщил губернатор Рязанского региона Николай Любимов на заседании областного правительства.
- Они должны нести реальную ответственность за срыв сроков строительства, - подчеркнул Любимов. - Тем более, когда речь идет об объектах социальной сферы. Такие проблемы актуальны для каждого района в области.
Отмечается, что на заседании правительства одобрили выделение субсидий на строительство ясельных пристроек в Рязани. В ближайшие два года группы для малышей появятся в пяти детских садах. На эту работу направят более 312 млн рублей.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Рязанец отсудил у застройщика 110 тысяч рублей
Но квартиру свою пока так и не получил (подробнее).
Рязанские дольщики со второй попытки отсудили компенсацию у застройщика
С первого раза это сделать не удалось: компания составила договор с оглядкой на возможные иски (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU