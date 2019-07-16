Любимов: Подрядчики должны нести ответственность за срыв сроков строительства

СЕГОДНЯ 17:35 2019-07-16T17:35:01+03:00

Николай Любимов: Подрядчики должны нести реальную ответственность за срыв сроков строительства. Тем более, когда речь идет об объектах социальной сферы. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Областные власти будут подключать правоохранительные органы к контролю за недобросовестными подрядчиками. Об этом сообщил губернатор Рязанского региона Николай Любимов на заседании областного правительства.

- Они должны нести реальную ответственность за срыв сроков строительства, - подчеркнул Любимов. - Тем более, когда речь идет об объектах социальной сферы. Такие проблемы актуальны для каждого района в области.

Отмечается, что на заседании правительства одобрили выделение субсидий на строительство ясельных пристроек в Рязани. В ближайшие два года группы для малышей появятся в пяти детских садах. На эту работу направят более 312 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU