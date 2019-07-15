2019-07-15T09:33:07+03:00
Недвижимость

Рязанец отсудил у застройщика 110 тысяч рублей

Но квартиру свою пока так и не получил
Мария БЛИНОВА
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Въехать в новенькую квартиру рязанец должен был еще год назад, однако не может этого сделать до сих пор.Въехать в новенькую квартиру рязанец должен был еще год назад, однако не может этого сделать до сих пор.
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Рязанский областной суд рассмотрел апелляцию на решение Железнодорожного суда города. Речь идет об иске дольщика к застройщику, сообщает пресс-служба облсуда.

В ноябре 2017 года житель Рязани заключил с ООО «ИНЖСТРОЙ» договор об участии в долевом строительстве. В документе было указано, что компания обязуется построить и сдать многоэтажку в эксплуатацию до июля 2018 года. До этого же срока дольщику обещали и заветный переезд – не позднее 1 июля ключи и документы на квартиру должны были быть у него на руках.

Однако ни прошлым летом, ни позже новоселье отметить рязанцу так и не удалось. В итоге он пошел в суд. Здесь выяснилось, что даже на момент рассмотрения дела в суде, а это был уже апрель 2019-го, разрешения на ввод дома в эксплуатацию застройщик еще не получил. При этом с дольщиком перенос сроков не согласовал, хотя тот все деньги внес – то есть свои обязательства по договору выполнил.

В итоге Железнодорожный райсуд требования дольщика удовлетворил. В его пользу с ООО «ИНЖСТРОЙ» решено взыскать в сумме 110 тысяч рублей: неустойку за нарушение сроков, компенсацию морального вреда, штраф за то, что компания добровольно и сразу не исполнила требования клиента о выплате неустойки.

Застройщик с этим не согласился и подал апелляцию в облсуд. Последний оставил ее без удовлетворения, а решение райсуда – без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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