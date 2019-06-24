Рязанские дольщики все-таки отсудили компенсацию у ООО «Шереметьевский квартал»

СЕГОДНЯ 11:11 2019-06-24T11:11:51+03:00

С первого раза это сделать не удалось: застройщик подстраховался – составил договор с оглядкой на возможные иски

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Областной суд рассмотрел апелляционную жалобу двух рязанцев. Они подавали иски к ООО «Шереметьевский квартал», однако в райсуде дело проиграли, сообщает пресс-служба облсуда.

В мае 2017 года люди заключили с эти застройщиком договор об участии в долевом строительстве. В документе было сказано, что квартиру в общую собственность два дольщика получат в течение 3 месяцев после сдачи многоэтажки в эксплуатацию. Завершить же строительство компания планировала в 1 квартале 2018 года, что тоже прописала в договоре.

Дольщики свои обязательства выполнили – деньги внесли полностью и в срок. Однако даже в ноябре 2018-го в квартиры въехать так и не смогли. В итоге написали застройщику претензию с требованием заплатить неустойку за срыв сроков. ООО «Шереметьевский квартал» на претензию не отреагировало.

В марте 2019 года люди пошли в райсуд, который… встал на сторону застройщика. Дело в том, что дом сдали в эксплуатацию в январе 2019-го, а значит, 3 месяца с этого момента истекают лишь в апреле и неустойки быть не может – так решил райсуд.

Не согласившись с этим решением, истцы направились в Рязанский областной суд.

– Согласно гражданскому законодательству срок передачи объекта дольщику должен быть конкретным. Получение же разрешения на ввод дома в эксплуатацию не является таким событием, при котором можно указать конкретный срок – поскольку может и не наступить, – отмечается в сообщении облсуда.

Апелляционная коллегия облсуда пришла к выводу, что те самые 3 месяца нужно было отсчитывать с 1 квартала 2018 года, то есть с указанного в договоре срока завершения строительства. И получить свою квартиру дольщики должны были не позднее 1 июля 2018 года.

Областной суд вынес решение в пользу истцов – каждому из которых ООО «Шереметьевский квартал» должно теперь заплатить по 92 500 рублей: это неустойка за нарушение сроков, компенсация морального вреда, штраф и судебные расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU